北市汽修廠火警 焊接工人嗆傷送醫 17:492019/08/28 中時 胡欣男 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北市吉林路巷弄內的汽修廠，今天下午傳出火警。（民眾提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市吉林路巷內一間汽車修理廠，28日下午3時許傳出火警，消防員10分鐘內撲滅火勢。因汽修廠旁正有焊接工人施工，一名工人疑遭濃煙嗆傷，身體不適，所幸送醫治療並無大礙。 台北市消防局今天下午3時42分獲報，中山區吉林路144巷火警，現場6層樓RC建築物，1樓頂遮雨棚起火，於15時48分火勢撲滅。警消發現，現場係工人於遮雨棚施工，燒損遮雨棚及雜物，燃燒面積約2平方公尺。 附件住戶說，頂棚燃燒的火勢本來不大，但下午風大，火勢才被愈吹愈烈。詳細起火原因則待火場鑑識調查。 (中時 ) #工人 #火勢 #遮雨棚 #火警 #撲滅 也許您會感興趣 推薦閱讀 北市府颱風天清淤 73歲工人落水不治身亡 16:132019/08/24 社會 三總松山分院加護病房傳火警 啟動自衛編組無傷亡 17:132019/08/25 社會 普悠瑪事故罹難者家屬經營 雲海餐廳驚傳火警 22:462019/08/26 社會 岡山廠房凌晨火警 幸無人傷亡 09:522019/08/27 社會 台北溫州街工人墜16米電梯井不治 18:012019/08/27 社會 疑拆鷹架踩空 工人從7樓墜落亡 20:572019/08/27 社會 亞馬遜雨林大火延燒 專家：小降雨無法滅火 22:522019/08/27 國際 敲碎美國鮭魚返鄉夢 04:102019/08/28 論壇廣場 男遭醉後大叔殺 同事目睹分屍秀 09:552019/08/28 時事 社會熱門新聞 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 丈夫偷吃準弟媳 正宮烙人5人判刑 - 社會 基隆驚傳員警重創 頭破血流滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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