台北市吉林路巷內一間汽車修理廠，28日下午3時許傳出火警，消防員10分鐘內撲滅火勢。因汽修廠旁正有焊接工人施工，一名工人疑遭濃煙嗆傷，身體不適，所幸送醫治療並無大礙。

台北市消防局今天下午3時42分獲報，中山區吉林路144巷火警，現場6層樓RC建築物，1樓頂遮雨棚起火，於15時48分火勢撲滅。警消發現，現場係工人於遮雨棚施工，燒損遮雨棚及雜物，燃燒面積約2平方公尺。

附件住戶說，頂棚燃燒的火勢本來不大，但下午風大，火勢才被愈吹愈烈。詳細起火原因則待火場鑑識調查。

(中時 )