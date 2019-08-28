林右昌(左)親妹林宛姿(右)在臉書po出哥哥舊照，引起外界闗注。(圖擷自林宛姿臉書)

為長回日本男神三浦春馬帥模樣，基隆市長林右昌最近豁出去了。日前他公開宣布減肥計畫，要在3個月內減少10公斤，昨他呼朋引伴在基隆夜跑，現場有一身形纖細的短裙妹陪在身旁，成為一大亮點。原來她是林右昌的親妹林宛姿，也是將林右昌po在臉書上的「兇手」。

林右昌昨夜一行夜跑，有上百位民眾參與，場面十分壯觀。其中有位一頭長髮、身材纖細的短裙妹受到矚目，媒體知道她是林右昌親妹，且是貼出林右昌帥氣舊照的人，問她對林右昌有何評價？她說「（走樣很多是不是？），我這樣講，會不會被殺啊，好啦，結束了結束了，哈哈哈。」

林右昌親妹林宛姿是藝術家，臉書上多是藝文訊息或生活趣事，8月16日po出一張舊照，要大家猜猜左邊那位影中人是誰？結果引起外界關注，原來那位激似日本男神三浦春馬的人，竟是基隆市長林右昌，讓外界整個笑到不行，「怎麼和現在差那麼多？」原來搞政治真的會人崩壞，整個「面目全非」。

事後林右昌接受電台訪問，除了立志要減肥雪恥，也說了一頓妹妹。林右昌自爆，「照片是妹妹貼的，因為妹妹就是個很跳tone的人，被他訓了一頓。」林右昌被追問為何妹妹為何突然想貼？他好氣又好笑的說，妹妹說她就只是想貼，「大家來互相傷害啊~~」。

(中時電子報)