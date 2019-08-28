追查逃逸車輛 員警自撞安全島重創搶救中 17:402019/08/28 中時電子報 湯萱樂 、 吳家詮 、中國時報、 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 救護人員趕抵到場，緊急將薛員送醫急救。（翻攝自《爆廢公社》） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆七堵區百福28日下午4點50多分發生一起事故，汐止派出所一名薛姓員警下午追查一輛逃逸車輛，疑車速過快機車自撞安全島，，警察同仁見狀連急壓CPR急救，薛男頭部重創命危，送醫前沒有呼吸心跳，目前正在汐止國泰醫院急救中。 汐止分局薛姓員警追查一名逃逸車輛，機車自撞安全島傷重命危搶救中。（翻攝報廢公社） 據了解，服勤於新北市汐止警分局汐止派出所的薛姓員警，事發當時，一路從汐止追緝一輛拒絕盤查機車，行經百一街、福三街口時薛男疑似不慎滑倒撞上分隔島，當場頭部重創，血流不止，目前仍在搶救當中，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。 (中時電子報) #現場 #原因 #基隆 #員警 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 首條跳蛙公車 9月上路 04:102019/08/24 地方新聞 提升值勤效能 苗縣警局添購防割手套護安全 12:062019/08/24 生活 颱風天硬要上山賞金針花 差點回不了家 17:352019/08/24 社會 翻轉舊空間基隆老社區成亮點 04:102019/08/25 地方新聞 委託行商圈活化重現生機 04:102019/08/25 地方新聞 港府回應：示威者違法暴力升級警對天鳴槍示警 08:502019/08/26 兩岸 香港「荃葵青」遊行 警拘36人 08:482019/08/26 兩岸 擔任警察左右手 這些人20年如一日 11:112019/08/26 生活 林鄭月娥：勿以個別鏡頭檢視衝突事件 12:142019/08/27 財經 退役緝毒犬 開放一般幼犬家庭認養 17:082019/08/27 財經 社會熱門新聞 軍人撿屍性侵酒女 無套2次醒來還想要 - 社會 人倫悲劇 台中母抱5歲兒墜樓亡 - 社會 嫁變態夫淪性奴10年 人妻泣：他愛看男人上我 - 社會 丈夫偷吃準弟媳 正宮烙人5人判刑 - 社會 基隆驚傳員警重創 頭破血流滿地 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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