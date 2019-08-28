基隆七堵區百福28日下午4點50多分發生一起事故，汐止派出所一名薛姓員警下午追查一輛逃逸車輛，疑車速過快機車自撞安全島，，警察同仁見狀連急壓CPR急救，薛男頭部重創命危，送醫前沒有呼吸心跳，目前正在汐止國泰醫院急救中。

汐止分局薛姓員警追查一名逃逸車輛，機車自撞安全島傷重命危搶救中。（翻攝報廢公社）

據了解，服勤於新北市汐止警分局汐止派出所的薛姓員警，事發當時，一路從汐止追緝一輛拒絕盤查機車，行經百一街、福三街口時薛男疑似不慎滑倒撞上分隔島，當場頭部重創，血流不止，目前仍在搶救當中，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。

(中時電子報)