澳洲政府今天採取行動對抗外國勢力干預大學事務，並成立專案小組協助保護敏感內容研究、網路安全防禦和言論自由。

法新社報導，隨著各界對中國影響力滲入澳洲大學校園的疑慮升高，澳洲教育部長特漢（Dan Tehan）宣布，各大學校將與情報單位等政府官員進行更密集的磋商。

這個專案小組將聚焦在加強網路安全防禦、保護敏感的智慧財產權，並確保與外國人士或機構的合作，不會傷害澳洲的國家利益。

特漢指出，大學擁有「進行研究和合作的自由，以拓展知識並帶來提升生活的創新」，但他強調「國家利益」和大學自由之間必須取得平衡。

然而澳洲發生一連串駭客攻擊、爭議性捐款、跟北京當局有關的校園恫嚇事件後，這樣的平衡備受各界質疑。

澳洲國立大學（Australian National University）去年底遭到大規模網路入侵，駭客取得過去19年間的教職員和學生敏感個資。

澳洲各大學院校收取北京當局挹注的數千萬美元成立「孔子學院」（Confucius Institutes），但孔子學院會避開有損中國共產黨的議題。各大學院校也不願聽從各界呼籲，拒絕依照新的反外國干預法幫孔子學院辦理登記。

(中央社)