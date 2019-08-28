失聯許久的表姐突然加好友，中市一名34歲吳姓女子覺得很欣喜，跟表姐在通訊軟體上聊得很愉快，不料有天表姐說家人生病急需用錢，吳女心裡焦急，急忙到郵局匯款，行員察覺有異報警，中市警第四分局黎明所員警經通報到場，確認為詐騙集團慣用之手法，成功阻詐保住吳女的荷包。

中市警第四分局黎明派出所，日前接獲南屯區某郵局通報，疑是有民眾遭詐，欲匯出55萬鉅款，黎明派出所巡佐王峯良、警員施焱屯、許朝順趕到現場，發現吳女一臉慌亂，員警先安撫她的情緒並詢問詳情，吳女表示自己是大陸人，因表姐急需用錢，必須馬上匯錢給她。

吳女表示一周前，有陌生人用表姐的頭像加她的通訊軟體，一周以來都有聯繫，遂卸下心防，前天「表姐」突然說家人生病醫藥費不夠用，心急親人情況，連忙到郵局準備匯55萬元給對方。

接待的楊姓行員見她神情有異，55萬金額也不小，問她問題也不清楚表示，懷疑她被詐騙集團所迷。在員警查證下，認定為詐騙集團慣用手法，抽絲剝繭解釋給吳女聽，吳女才驚覺受騙，一直感謝員警與行員即時阻止，真是萬分感激。

黎明派出所長林澤聰表示，民眾接到不明來電，應提高警覺，便可避免淪為詐欺案件的被害者，秉持「一聽二掛三查證」原則，若有任何疑問可打165詐欺專線或打110尋求警方協助。

(中時 )