司法官學院第60期受訓學員，設籍台中市的有10位、高雄市9位，超過了台北市的7位及新北市的8位，在人數首度由中、南部超越雙北，顯示南、北地域趨於平衡，不過，仍存在明顯的城鄉差距，司法官學院院長蔡碧玉表示，為了手展司法官的生活廣度，所以學院的實習課程增加了司法機關外的行政機關及民間機構，增加司法官學員未來經驗法則的多樣性。

依司法官學院統計，以往台北、新北市設籍的司法官學員占學員總人數的4成，不過，26日報到受訓的60期的59名官學員，雙北市合計15名、占25％，台中與高雄共計19名、占32％，打破過去司法官大量出自雙北的現象。

不過，由學員戶籍所在地觀察，大部分的司法官學員仍來自都會區，存在城鄉差距。蔡碧玉表示，經由國際交流，發現法國也面臨類似問題，為了平衡城鄉差距，法國國家司法官學院會到鄉間舉辦輔導課程，增加非都會區司法官考生的錄取率，讓司法官的判決更具全民的代表性。

蔡碧玉指出，台灣考、訓分離的制度與法國不同，但是，城鄉差距的問題同樣存在，衍生出法官生長在都會區，缺乏都會區外的生活經驗，以至於經驗法則上偏重都會區思維，在這個部分，司法官學院在實習課程安排上，除了在地方法院、檢察署實習外，也增加了行政機關及NGO或民間機構，藉以增加學員的生活經驗，在未來偵查、審理案件時有多元化的角度，讓司法更接近民眾。

(中時 )