相隔14年，九太科技接掌金酒，重新回到台灣籃壇，SBL第17季將以九太科技籃球隊亮相。九太科技董事長沈會承下午談了這十多年來個人的心路歷程，當初將「女兒」嫁出去，如今「女兒」總算回娘家了，這是他最開心的事情。

民國92年當時的體委會主委林德福順利催生SBL超級籃球聯賽，九太科技是開打元老球隊，SBL第3季由東森羚羊完全接手，緊接著再由金門酒廠以贊助的方式支持球隊，然而金門酒廠決定在今年結束贊助模式，九太科技在經過考量後點頭入主，讓這支從甲組聯賽就已經成立的球隊依舊能續留在SBL。

九太科技曾經培育出楊玉明、歐陽進恆、尚韋帆、哈孝遠、吳岱豪、胡裕偉、吳佳龍、許澤鑫等知名好手。

楊玉明今天透過影片表示，很開心老闆在相隔10多年之後再次回到籃壇，當年如果沒有沈董的照顧就不會有九太籃球隊的成立，也不會有我們這些球員了，感謝沈董，也希望沈董這次回來能帶領九太奪得SBL冠軍，也幫他圓冠軍夢。

辛金展和許澤鑫同樣是透過影片說，沈董是一位好老闆，他對員工的照顧有目共睹，金酒重回九太是最好的消息，相信學弟們能在沈董的領軍下打出好成績來。

沈會承表示，4月聽到達欣解散，緊接著富邦決定脫離SBL，金酒也不再提供贊助，這幾個震撼消息讓他感到很意外，現在決定重新接回球隊，秉持的就是一份對社會的責任感，也是對台灣籃壇的熱愛，未來將會永續經營這支球隊，擦亮九太科技這塊招牌，並且培育出更多的明日之星，重振台灣籃壇的威名。

(中時電子報)