在全世界刮起風潮的歌舞電影《樂來樂愛你》（La La Land），11月即將在電影金獎配樂大師賈斯汀．赫維玆親自指揮下，三度在台灣登台演出電影音樂會。赫維玆以「拉拉鍊」抱回奧斯卡最佳原創音樂和奧斯卡最佳原創歌曲，〈City of Stars〉、開場高速公路塞車場景的歌舞曲目〈Another Day of Sun〉更成為家喻戶曉、人人能隨口哼唱的名曲。

赫維玆曾在採訪中透露，的確是有意為之，「雖然最重要的是要找到適合場景和情緒的配樂，但在這些音樂之中，找到『人人都能哼唱』的那一首更是關鍵。」

赫維玆花了兩年半與大學同窗室友、導演達米恩．查澤雷創作《樂來樂愛你》配樂，寫出1900首以上的鋼琴demo帶，「一開始我天天坐在鋼琴前面，一首接著一首彈，不斷思考各種想法和旋律，再全部寄給查澤雷。接著丟掉不適合的音樂，直到我們找到最適合的旋律為止。」

生於1985年的赫維玆，是好萊塢炙手可熱的電影配樂作曲家，與查澤雷合作《進擊的鼓手》、《登月先鋒》等片，抱回無數獎項。其中「拉拉鍊」感染力十足的旋律，影響更是遍及全球。

《樂來樂愛你》電影音樂會如今在全世界盛大巡演，2017年首演場辦在好萊塢環形劇場，由赫維玆親自指揮演出，被媒體盛讚是「魔幻體驗」，也帶動一波電影音樂會風潮。

牛耳藝術總監牛效華表示，在如今愈來愈多電影採用電腦製作配樂的情形下，採用傳統演奏方式錄製配樂的《樂來樂愛你》也帶給文化產業新的啟示，「因為好的電影音樂不只有電影的形式，還有音樂會、黑膠唱片、CD、樂譜等，對音樂產業甚至觀光產業的幫助很大。」

牛效華表示，赫維玆後來鮮少有機會親自參與演出，這次終於在力邀之下答應來台，將於11月23日和24日於台北國家音樂廳親自指揮兩場，也將和鋼琴家藍迪．寇伯、爵士樂手和技術團隊合作，帶來絕佳的爵士樂和交響樂體驗，是樂迷、影迷不能錯過的盛典。

(中時 )