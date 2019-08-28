環保署今（28）日召開環評大會，審查阿里山森林鐵路42號隧道計劃，環評委員決議修正後通後。阿里山林鐵處長黃妙修表示，接下來等全部程序完成後即可發包，預計2022年底完工、全線貫通，2023年初正式通車。

黃妙修說，阿里山鐵路在2009年莫拉克風災受到重創，好不容易在2015年修復，9月間完成試營運，全線終於通車。不料9月底杜鵑颱風來襲，位於58K處的明隧道崩塌，要恢復原狀非常困難，亦使屏遮那站與十字路站之間中斷至今。經過評估後，林鐵處決定在明隧道旁另挖一座山洞，這樣對環境的影響比較小，經過2次專案小組討論後，終於在今天通過環評。

黃妙修強調：「其實崩塌範圍只有55公尺長，但為了避免以後不斷崩塌，才會從旁另挖一條1104公尺的隧道。」所需經費3.91億元，已列入前瞻基礎建設計劃的軌道建設。林鐵處並與當地鄒族部落充分溝通，獲得絕大多數居民投票支持。

由於隧道施工將會產生大量土石方，環委要求必須強化屏遮那土石堆置場的整體性人工邊坡穩定分析、安全監測計劃與災害風險管理。而一部分土石會先放入原本的明隧道西洞口，再慢慢用小型車搬運下山。環委要求清運過程中不得另外設置土方暫置場，以免造成環境汙染，開發單位也都承諾照辦。

(中時 )