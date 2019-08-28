▲草屯將軍步道沿途生態豐富，並有綠色藤蔓植物，如窗簾般垂落在步道邊上，美不勝收。（楊樹煌攝）

▲草屯將軍登山步道途中還有山泉流經，匯集成小池子，有如世外桃源。（楊樹煌攝）

草屯鎮公所為推展觀光，增加民眾休閒好去處，草屯鎮長簡景賢今28日邀請立委馬文君與鄉親們一同探訪草屯鎮最幽靜的秘境步道，簡鎮長表示，目前該條將軍登山步道，已重新完成規劃整理，將開放給民眾休閒運動使用，讓大家體驗漫活草屯的新秘境之美。

草屯鎮長簡景賢表示，這條幽靜的美麗登山步道，起點為南埔將軍廟前廣場，終點為坪頂大樟樹神木，單程3.6公里，約50分鐘腳程，該秘境登山步道暫名為將軍步道。

今天由草屯簡鎮長和馬立委率隊試行探訪的將軍步道，平日人煙稀少，沿途生態豐富，物種多樣，並有綠色藤蔓植物，有如窗簾般的藤蔓，垂落在步道邊上，美不勝收，讓大家首度體驗到步道之美與清新的空氣，並可享受芬多精的洗禮，途中還有山泉流經，匯集成小池子，有如世外桃源。

簡鎮長並表示，該祕境步道，鎮公所預訂9月21日與南投縣體育會擴合辦「漫遊草屯 樂活健走 藝起來」草屯將軍步道VS坪頂七股神木健走活動，歡迎大家共同參與，來體驗將軍登山步道之美。

(中時 )