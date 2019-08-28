台大法律系名譽教授賀德芬，日前在政論節目指控蔡英文總統畢業證書造假，賀德芬明天將在立法院會議室舉行記者會，公布蔡總統學歷調查結果，傳出立院會議室由時代力量黃國昌幫忙借用，綠黨桃園市議員王浩宇今在臉書痛批，「把蔡英文往死裡打？你們真是夠了」。

王浩宇指出，反英獨派明天將在立院會議室舉行記者，繼續追打蔡英文總統學歷及論文造假，他們透過立院法系統查詢發現，協助借用場地竟是立委黃國昌辦公室，讓獨派可以開記者會追打蔡英文。

王浩宇質疑獨派反英團體為什麼到現在還想把蔡總統往死裡打，難道一定要韓國瑜當選總統才會爽嗎？王浩宇也質問黃國昌，協助借場地是否願意幫這個團體指控背書。

黃國昌下午透過臉書回應，直呼「真是莫名其妙」，黃國昌表示，幾天前賀德芬教授打電話留言協請借會議室，因學生時代就認識賀老師，所以請助理幫忙借用，事前根本不知道會議主題。

黃國昌強調，他根本沒參與此事，事實上也不贊成，今天中午得知主題後，拒絕代發採訪通知，請有心人士停止這種無聊的捕風捉影。

(中時 )