台灣「羽球一哥」周天成上周在世錦賽不敵21歲的泰國華裔小將王高倫，連5年在男單8強飲恨，未能達成自我突破的目標。小天今天表示，當天不是因為多拍來回輸在體力，而是自己的心態太急，他會記取教訓往前看，迎接下周開打的台北羽球公開賽。

周天成對王高倫打到決勝局11比17落後時，雖然拿下來回48拍的漂亮1分，當下他卻蹲在場邊，扶著廣告看板猛喘，後來氣力放盡未能逆轉勝出。不過小天強調，自己輸球並非拍數問題。

「我覺得自己有點急躁，戰術單一，沒有更多去吊動他，」小天說，對方同樣是拚命三郎，拚蠻力當然打不贏小夥子。但「不要急」說起來簡單，臨場可不容易，他頗有哲理的說，沉著的心態其實奠基於日常生活中，「就連平常講話，也是種訓練。」

其實在世錦賽的前兩站，周天成自認心態維持得不錯，偏偏抱著雄心壯志來到世錦賽，也許是太想要證明什麼，讓心態變得急躁。他也覺得以自己的經驗，比賽準備可以做得更充分，展現臨場解決問題的能力，比旁邊有人說「不要急」更重要。

這次世錦賽男單的前4種子，最後只有球王桃田賢斗打入4強並抱回冠軍，被問到是否有「世代交替」的味道，29歲的周天成則自信的說：「我才剛開始而已呢！」他強調現在有很多科學化訓練輔助，自己也獲得很多貴人幫忙，只要保持身體健康，在世界羽壇還是很有競爭力。

(中時電子報)