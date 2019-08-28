李英愛事後在微博PO照向大陸粉絲打招呼。(取自李英愛微博)

48歲韓國「氧氣美女」李英愛與旅美韓僑企業家鄭浩英結婚10年，育有一對寶貝龍鳳胎，然而她與老公的愛情也如她美貌般長久不變，今日就被韓媒直擊小倆口在機場十指緊扣照，好感情令人羨慕。

以經典電視劇《大長今》爆紅全亞洲的李英愛，今日為了前往上海出席化妝品活動現身機場，老公鄭浩英更罕見親自為她送行，夫婦倆一路上有說有笑，十指緊扣的模樣看起來相當恩愛。

其實身家不斐的鄭浩英，除了李英愛，另一段最為人所熟知的感情，就是與曾在韓國演藝圈紅極一時的沈銀何的一段情。沈銀河1998年與大她21歲的鄭浩英陷入熱戀，未料此段戀情卻一直遭到女方家長反對，沈銀河更不惜離家出走，決定與鄭浩英結婚。

未料她竟在2011年婚禮前2天反悔並提分手，令鄭浩英打擊甚鉅，一度萌生自殺念頭。之後鄭浩英2009年與李英愛閃電結婚，婚後感情美滿，還育有一對龍鳳胎，但也有人說，鄭浩英只是娶了個與沈銀河外貌相似的女人。

(中時電子報)