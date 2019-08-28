朝陽科大校長鄭道明(左一)受邀出席PICMET研討會，與美國波特蘭州立大學Dr. Tugrul U. Daim(左二)等學者合影。

推動校務有卓越表現、獲國際肯定，朝陽科技大學校長鄭道明獲頒「2019年美國波特蘭PICMET科技管理傑出領袖獎」，是亞洲唯一獲獎者，也因優良表現，鄭道明同時受邀擔任PICMET諮詢委員會榮譽委員，29日將以「Emerging Trends in Technology Research Management in Taiwan」為題發表演說。

朝陽科技大學指出，「PICMET科技管理傑出領袖獎（Leadership Technology Management Awards）」創立於1991年，是全球科技管理領域的的指標性國際大獎，其獲獎者包括諾貝爾獎得主穆罕默德‧尤努斯、美國火星探測計畫經理唐娜‧雪麗等人，台灣歷年來獲獎者只有前交大校長張俊彥、台積電前董事長張忠謀。

今年，榮獲波特蘭PICMET科技管理傑出領袖獎者全球只有3位，分別為英特爾物聯網平台管理與行銷副總裁Mandy J. Mock、加州大學柏克萊分校Garwood企業創新中心主任Dr. Henry W. Chesbrough及鄭道明。

擁有美國普渡大學營建工程與管理博士學歷的鄭道明學術專長為電腦模擬、生產力分析，校方強調，他從2016年接任校長職務，積極推動國際交流，引領朝陽科大開創全球化格局，使該校短短3年即榮獲英國泰晤士高等教育包括全球最佳年輕大學排名300+、世界大學影響力排名201-300、亞太地區最佳大學排名300＋及全球新興經濟體大學排名350+、全球最佳大學排名1000+等11項國際評比，躋身世界級大學之列。

對於能獲頒傑出領袖獎，鄭道明透過學校表示，未來將持續為台灣學術界推動創新管理作出貢獻。

(中時 )