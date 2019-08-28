2019年8月11日對於蘇智傑和林安可是一個值得慶祝的好日子，當天獅隊於花蓮棒球隊對戰Lamigo桃猿，蘇智傑面對猿隊投手賴智垣、吳丞哲及葉家淇三位投手開轟擊出全壘打，達成個人生涯單場三轟全壘打紀錄里程碑，而新秀林安可從昔日好朋友賴智垣擊出生涯首轟。

無論是蘇智傑單場三轟全壘打及林安可生涯首轟，都是值得選手和球迷搶先收藏紀錄性商品，球團也特別規劃蘇智傑單場三轟Ｔ恤、毛巾與林安可生涯首轟紀念Ｔ恤、毛巾，將於明日8月29日中午12：00起至9月8日23：59開放球迷網路預購，限時10天，開放球迷搶先預購，僅此10天，絕不追加預購，僅此一波別錯過。

本次蘇智傑單場三轟全壘打設計，結合智傑當日帥氣開轟打擊動作，搭配智傑最喜歡的紅色配件色系設計製作，而林安可首轟商品設計搭配阿根廷國旗水藍色系，結合霸氣猛獅圖騰設計，本次選手特殊紀錄商品推出紀念TEE及毛巾，適合球迷搶先珍藏。

(中時電子報)