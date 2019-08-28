由中國大陸知名自由派經濟學者茅于軾所創辦的民間智庫天則經濟研究所已遭北京官方取締，理由是「未經登記擅自非企業單位進行活動」，其旗下的北京中評網資訊技術服務公司執照亦被吊銷。目前天則研究所與旗下公司員工已遣散，茅于軾本人則不允許就研究所被取締接受外界採訪。

據《中央社》報導，天則經濟研究所7月起收到北京當局取締通知書，並吊銷旗下公司營業執照。天則將提起行政覆議和訴訟，但也同時暫停活動，並進行資產清算。

媒體嘗試致電天則經濟研究所創辦人、大陸經濟學家茅于軾時，其家人轉告「上面已不允許茅老師再接受採訪了，希望你們能理解，非常抱歉」。研究所的電話亦都轉為空號。

報導說，北京市昌平區民政局的天則經濟研究所的「取締決定書」指出，天則研究所及其下設分支機搆「未經登記，擅自以民辦非企業單位的名義進行活動」，北京市海澱區市場監督管理局亦發出「行政處罰決定書」，吊銷旗下北京中評網資訊技術有限公司的營業執照，理由是網站「在未依法取得『網路出版服務許可證』的情況下，擅自從事網路出版服務」。

天則研究所發出的聲明表示，上述兩項通知嚴重違反《中華人民共和國憲法》第35條「公民有言論、出版、結社自由」的規定；兩項處罰都沒有事實根據；並且因不遵循《行政處罰法》規定的法律正當程式而「無效」。

聲明強調，天則所將提出行政覆議和行政訴訟。在行政覆議和行政訴訟的同時，將召開中評網股東會並進行清組，同時停止以「天則經濟研究所」為名義的活動。

《華爾街日報》則引述天則經濟研究所所長盛洪表示，他們已經沒有任何生存空間了，除了關門以外，別無選擇。

報導說，茅于軾和多位學者於1993年成立天則經濟研究所，作為促進市場改革以及加強私有財產權、法治和其他自由主義思想的工具。但自去年7月起，天則所便多次面臨辦公室被封、旗下公司遭取締，港媒亦曾報導北京當局已決定全面封殺天則所。

(中時電子報)