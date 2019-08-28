已被登錄為歷史建築的霧峰「北溝故宮文物典藏山洞」，日前接連傳出淹水、孩童跌落坑洞內等意外事件，引發地主氣憤，主動填平洞口，卻可能面臨遭裁處命運。市議員李天生痛批文化局失職、未盡維護之責，認為此處無必要繼續列管，要求廢止登錄或進行價購。

「北溝故宮文物典藏山洞」是當初故宮博物院遷台後，先於霧峰區吉峰里北溝停駐15年，當時許多文物都放置在山洞內，直到1965年故宮遷移至台北外雙溪，該處才闢建為「台灣省電影製片廠」及「台影文化城」，卻在九二一地震倒塌，之後遭銀行拍賣。

這處舊址經多年荒廢掩埋，幾年前才由文史工作者與文化局合力挖出，並於2014年登錄為歷史建築。地主李玉興說，日前北溝故宮山洞又遭土石掩埋，且連日大雨導致洞口淹水，還發生孩童不慎跌落水中的意外，自己被指責未做好安全措施，才會找來怪手、填平山洞，不希望再發生意外。

李天生認為，北溝故宮山洞地處偏遠，相關單位除設置簡說牌，位在該處設置任何安全防護措施，導致意外頻傳，且目前內部設施已經全毀、只剩洞口，建議廢止登錄，只需設置紀念碑，或由政府出面價購、取得所有權，別再為難地主。

文資處長李智富表示，地主擅自掩蓋住山洞的作法違反文資法第106條規定，將送審查委員會依法裁處，但考量其用心，會建議重寬處分。此外，因該處建築主構建未滅失、仍有保存價值，目前文資處已完成山洞修護工程規畫設計，未來會協助地主開發為文創園區或觀光樂園。

(中時 )