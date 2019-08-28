新北市淡水陳姓男子返回住家，在房間看到一個身材壯碩的男子與女兒2人抱在一起，憤而拿起手上安全帽一頓毒打，導致16歲的少年身體多處擦傷，事後，女兒告訴父親兩人認識不久，父親也與對方達成和解，但因基於義憤而犯傷害罪不能撤回告訴，士林地院法官考量，當時情境對於身為人父的陳男難以輕易釋懷，判決免刑。

去年11月18日上午10點多，陳男自外返家，見房間內一名男子抱著女兒，兩人雖有穿著衣服，但親親我我動作，讓陳男無法忍受，立刻將少年拉出房間，徒手、持安全帽毆打少年，導致少年頭部、頸部、胸壁挫傷和四肢多處擦傷。

判決指出，陳男眼見床上男子身材壯碩，看不出只有15歲，以為女兒遭人拐騙，才會因護女心切憤而動手毆打。法院開庭，陳說自己單親撫養女兒長大，女兒也幫父親說話，並稱2人認識不久，帶少年回家，沒想到對方會將她帶到床上，也感覺意外。

法官考量，身為父親的人乍見情境，都會難以釋懷，雙方已達成和解，但傷害罪刑度是3年以下，但基於義憤傷害罪刑度2年以下，卻無法撤回告訴，考量傷害程度輕微，任何人立於被告的處境，都無法忍受有人對女兒發生不軌之行為，不宜再以刑責苛責陳男，依法諭知免除其刑。

(中時 )