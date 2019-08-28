林姓女子（右5），11歲罹患糖尿病，去年獲得家人捐腎與大愛者胰臟移植，28日在醫院醫療團隊陪伴下慶祝重生，是中部地區，短時間接受活體腎臟移植與大愛胰臟移植的首例。（張妍溱攝）

台中市35歲林姓女子，11歲罹患糖尿病，立志當女護理師，最後因病況惡化、視網膜病變視力不到0‧1，因血糖飆升合併酮酸中毒，常進出加護病房，病危面臨生死關卡。去年獲得家人捐腎與大愛者胰臟移植，28日在醫院醫療團隊陪伴下慶祝重生，是中部地區，短時間接受活體腎臟移植與大愛胰臟移植的首例。

林姓女子從小父母離異，由阿公阿嬤撫養長大，因罹患糖尿病，每天攜帶針具到學校施打胰島素、求學過程艱辛，立志考取護專當1名護理師顧健康，19歲畢業到醫院實習3個月，但壓力大、且未按時施打胰島素控制病情，進加護病房4次，一度酮酸中毒病危，原已看淡人生的她說：「被醫院救活死不了，就得好好活下去！」。

林姓女子辭去護理師一職，改從事指壓按摩工作，但仍飽受每周3次洗腎、早晚施打胰島素之苦，去年8月與家人、醫師討論下，決定接受大妹捐腎移植，為避免剛移植的腎臟功能再因糖尿病而急速惡化，今年5月再幸運獲得1名因車禍意外腦死者，大愛胰臟移植。

中國醫藥大學附設醫院一般外科主治醫師葉俊杰說，同一捐贈者同時捐贈腎臟及胰臟給同一受贈者是最好治療效果，但機會卻是很少，林姓患者先活體腎臟移植，脫離洗腎之苦，再接受大愛腎臟移植，穩定血糖控制，提供腎臟及心血管系統保護，避免併發症產生，有效延長存活率。

(中時 )