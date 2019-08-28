小貞去年5月在家中主臥室翻出3本「通姦筆記本」，裡面詳實記載丈夫阿茂與有夫之婦小美「開房257次、性交410次」等字眼，崩潰之餘對阿茂及小美提告、求償精神撫慰金100萬元。高雄地院認為，筆記本內容無法證明通姦事實，僅判阿茂賠償30萬元。

判決指出，小貞與阿茂1980年結婚，婚後小貞一肩扛起家計重擔，對於阿茂誇張的出軌行為難以接受。事發後阿茂為了平息小貞怒氣、多次聲稱要和解都爽約，小貞心寒之餘，才告上法院。

阿茂辯稱，筆記本內的通姦情節，單純是自己觀看200多部A片、色情小說、圖片後的幻想文，全都是杜撰。阿茂強調，筆記本內容也有記載小美婆婆過世、公公住院、丈夫車禍、兒女生活等瑣事，與小美只是普通朋友，沒有不正常關係，自己也不可能把通姦證據放在主臥室內。

從事健康儀器推銷工作的小美表示，常與客戶分享養生方式與家人狀況，曾與阿茂及七八名友人一同外出聚餐、唱歌，完全不知道阿茂對自己有好感，也不知道大茂有暗戀情愫。

阿茂與小貞的女兒出庭作證時也表示，筆記本曝光後，爸爸曾向媽媽坦承有外遇，對象就是小美。

法官採信阿茂和小貞女兒的說法，強調夫妻任一方行為踰越一般通念所能容忍的範圍，並破壞婚姻圓滿幸福程度，就構成侵害。但由於筆記本為阿茂單方面書寫，無法證實小美有交往通姦的事實，最後僅判阿茂賠償30萬元，可上訴。

(中時 )