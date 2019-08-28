週刊王日前爆料Ubereats實測薪水難賺。（週刊王）

今（28）日傳出Ubereats外送員揚言要罷工的消息，據說因最近Uber公司修改外送員個人獎勵方案，3天內必須要完成75趟才能拿到獎金，Ubereats司機紛紛抱怨吃不消，立這種困難獎勵機制根本變相減薪，如今這獎金風波越演越烈，在臉書社團「靠北Ubereats」司機已發文表示，明（29）日將串聯全體司機罷工一整天。

關於罷工消息一出，正反兩面的回應都很熱烈，不過有網友指出，罷工實在異想天開，Uber公司不可能理會這件事，如何跟全台外送員溝通好是一回事，憤怒的司機甚至聲稱若有不知情的司機上線送餐就要給他差評，像話嗎？再者Ubereats司機本身就不是雇用關係，沒有受勞基法保障。

PTT網友提出ubereats工作的優劣。（PTT）

有網友表示，「就說是獎金了還在吵什麼？基本車資都沒給你嗎？一趟算50一小時３單你跑不出來別人可以，還是你在其他地方工作可以跟老闆抱怨獎金還是年終太少，然後在家不做要求老闆提高獎金？」、「這麼想要保障去找熊貓（FoodPanda）阿！他們有簽僱傭關係合約，必須正職排班兩個禮拜換一個班表，裝備2500薪水雙週領，一堆人加入Ue（Ubereats）不是因為它時間彈性嗎？有什麼工作可以時間這麼彈性門檻有這麼低？」、「想要僱傭關係你覺得可能隨時上下班嗎？」、「看到台灣人貪婪的一面」、「自己當老板，還罷工？」、「你不如號召大家一直接單在棄單，等客人搞到客服爆炸還比較有效」、「司機供過於求，你要Ue每個人都爽爽領獎金然後財報虧損退出台灣，喊著提高獎金錢從哪裡來？客人被提高運費就跑去找別家了。」

有網友表示「想要僱傭關係你覺得可能隨時上下班嗎」？（靠北Ubereats）

Ubereats 是主打上線時間非常彈性的工作，許多人當做兼職來賺外快，但這次更新獎勵方案將造成單次運送費用減少平均剩40到50元，改拚的是趟次獎金，3天需達到75趟到80趟，收入才會豐厚。換算下來達標需要連續工作12小時以上，影響最大的就是偶爾接單的兼職外送員。美其名是鼓勵司機多上線接單，實則變相剝削拉長工時，外送員認為他們的勞動權益已經相對沒保障，現在平台更進一步透過新制獎勵壓榨外送員，實在無法接受。

(中時電子報)