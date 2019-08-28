總統蔡英文今日出席「2019智慧顯示展覽會、智慧製造與監控辨識展覽會開幕典禮」，她表示，去年顯示器產業總產值已經達到新台幣1.5兆元，帶動的就業人口多達15萬人，政府規劃出三大發展策略，推動下一個10年的顯示器產業發展。

蔡英文表示，台灣顯示器的產業鏈非常完整，在技術及應用層面上，也都有堅強的基礎。去年，台灣的顯示器產業總產值，已經達到新台幣1.5兆元，帶動的就業人口多達15萬人。

蔡英文回憶，她記得小時候看電視，有彩色電視就算很厲害了。後來買電視，覺得42吋的螢幕已經很大了，現在據說55吋是基本款。加上4K、連網，有越來越多新技術進入我們的生活當中，顯示器已經改變了我們的生活。

未來隨著5G及AIoT的環境逐漸形成，會更有利於跨領域的創新和應用。蔡英文指出，今年行政院已經邀集各界共同討論，規劃出下一個10年台灣顯示器產業的3大發展策略。

第一，要協助產業開拓新的商業模式。蔡英文表示，20年前覺得視訊電話很困難，到了5G時代，高畫質的視訊，讓遠距醫療、自動駕駛都可以越來越普及。這些新技術也應該要更進一步應用來造福人群。

第二個策略，是要持續提升顯示器產品的技術含量。今年開始，顯示器的技術已經正式從4K進入8K，許多國際大廠的面板，也都從台灣供應，期許未來全球頂尖的技術，要持續有台灣的角色在其中。

第三，則是建立起跨領域溝通機制，人才的培育也必須不斷茁壯。顯示器產業不僅僅是顯示器本身，也會應用到網路和其他技術。不同技術之間的聯繫跟人才培養，將可以讓產業更壯大，也讓台灣的競爭力更強。

蔡英文強調，政府的目標很明確，就是要迎接「智慧顯示生活」的趨勢，並讓台灣持續成為全球顯示科技跟應用解決方案的重鎮。明年東京奧運，許多廠商都已經摩拳擦掌，為顯示器「更大、更清楚」的目標來努力，聽說已經有廠商推出85吋、8K顯示器，這就是她常說「MIT upgrade」最好的實踐。

(工商 )