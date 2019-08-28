電音界神秘DJ Marshmello棉花糖自出道就聲勢快速上漲，2016年推出首張個人專輯《Joytime》，同年度即空降DJ MAG票選百大DJ第28名，隔年一舉晉升到第10名，即將首度在台舉辦專場演出，電音演唱會將於10月26日在南港展覽館舉行，門票將於9月8號在拓元售票系統開賣。

快速竄紅的Marshmello被許多知名歌手點名合作，陸續發行多首電音神曲，在SPOTIFY上坐擁包括與潮痞天才凱利德（Khalid）合作的〈Silence〉、與小天后席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）的〈Wolves〉、與安瑪莉（Anne-Marie）的〈Friends〉等6首點聽次數破5億的超強神曲。

Marshmello在富比世最新公布的最賺錢DJ排行榜中，一舉攻上第二名。除了音樂才華受矚目，搞怪個性也從萌度破表的吸睛造型顯露無遺，具強烈個人特色的招牌白色頭盔持續進化，不但可以在黑夜中發亮，更可以跟著音樂節奏產生變色等特效，娛樂效果十足的現場演出令人上癮。

(中時 )