金馬最佳女配角楊雁雁從新加坡飛來台灣宣傳電影《第九分局》，她在片中飾演大魔頭，看似凶狠法力無邊，其實拍攝過程吃足了苦頭，最辛苦的是必須做老臉畫特效妝，疊了15公斤的石膏在臉上，令她一度不能呼吸，只能透過打手勢表達換氣困難，最後還要用鋸子鋸開石膏，直呼一生只要體驗一次就夠了。

另外楊雁雁要戴上特殊隱形眼鏡演出，讓她苦不堪言，「戴上鏡片後是全盲的狀態，連走位都得靠類似導盲磚的指示才能演出。」最後甚至因此眼睛發炎送急診，生涯首度挑戰反派角色雖然很爽快但也挺折磨人。

比較有趣的是楊雁雁在片中職場騷擾高英軒，不時偷摸對方的手吃豆腐，楊笑說：「我們在排練的時候討論好就加上去，看他臉無辜個什麼。」且她飾演的反派駐顏有術，現實中楊超懂「撥筋」瘦小臉，手技達師傅等級。

除了《第九分局》，楊雁雁另有一部新片《熱帶雨》今年入圍多倫多國際影展，也過今年金馬初選，她表示：「金馬獎還是電影人熱愛的。」接下來楊要開始休假，12月將帶著7歲的女兒去不丹展開天倫行，「拍電影要休息，我的工具不是攝影機，是我的生體，壞了不能換，工時抓12小時，但過頭也只能拍了。」電影明日上映。

(中時 )