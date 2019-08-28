彰化市直達台中朝馬站公車，28日敲定路線，共停靠15站，台中市3站，彰化12站。（吳敏菁翻攝）

彰化縣政府爭取、市民期待不已的彰化市直達台中朝馬站公車，28日召開市區客運審議委員會通過，並敲定了路線，除行駛台74快速道路，加速彰化火車站區、彰南路民眾往返台中七期，終點朝馬轉運站也是統聯國道客運轉運站，更便捷了到機場等北部地區的交通。

彰化市民頻繁往返台中，但要搭乘大眾運輸系統，最快就是坐火車到台中車站，若要逛百貨公司、到國家歌劇院等，就得再轉公車，繞經台灣大道，「繞一大圈」彰化市民總企盼著，要是有上台74快速道的直達公車就好了。

台中捷運綠線延伸到彰化，就是立基於這個拉近距離的概念上，但工程不是一蹴可就，彰化縣政府歷經協調，決定讓公車來先行，不斷和台中市政府和公路總局等溝通

，取得同意路權。

彰化縣政府28日下午召開市區客運審議委員會，彰化縣祕書長賴振溝主持，討論後通過，9月分上網公告徵求廠商經營，縣府不補貼，由廠商自負營虧，未來爭取公路總局購買新車補助。

目前路線規劃，共停靠15站、彰化市12站、台中市3站，起迄的行駛路線為彰化火車站、彰化市中正路一段、彰化市中山路三段（台1線）、彰化市彰南路一段（台14線）、彰化市彰南路二段 （台14線）、東西向快速公路快官霧峰線（台74線）、台中市西屯區市政路、台中市西屯區河南路三段、台中市西屯區市政北六路、台中市西屯區朝富路（朝馬轉運站）。

縣府工務處交通運輸科長許僅宜表示，所列路線屬暫訂，最終仍視正式公告內容。班次將區分平日及假日。預計每日至少5班，來回10班。

(中時 )