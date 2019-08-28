看好台灣一年300億的火鍋市場，全球第一家專為女性打造的新加坡排隊夯店美滋鍋來台，首店預計將於9/17開幕，並於8/30開始試營運。

以養顏美容健康概念為訴求，六款招牌美顏補身火鍋湯底融合台灣人最愛的四川麻辣、日式涮涮鍋、台式藥膳火鍋吃法，再注入新加坡美食元素，從火鍋湯底到食材均由廚房每日新鮮熬煮現做，人氣必點的招牌炸響鈴、美滋鍋自製魚豆腐、酥炸魚皮、軟骨爽肉丸、魚子蝦滑等五大人氣菜色也將原汁原味引進台灣，期望以「新鮮、美味、手工現做」緊緊抓牢重視健康養身與愛美一族！

左：酥炸魚皮；右：魚子蝦滑。（圖／邱映慈攝影）

六款由火鍋湯底中，在海外12間分店銷售最好的是膠原蛋白養顏美容鍋與滋補養生香辣鍋。最具特色的清涼解熱雪耳椰子鍋，100%以泰國椰子熬煮不加水，上桌後消費者可選擇加點新鮮椰子現剖入鍋，越熬越香甜，最適合雞肉與各式肉片。喜好食補風味的可點養生藥膳醉雞鍋，珍貴藥材與花雕酒香交錯，醇厚的酒香散發馥郁芬芳，與來自雲林桂丁雞肉的鮮甜相結合，雞肉多汁不柴澀，湯底更是充盈著獨特的清香。此外還有使用各類珍貴菇茸蔬食的健康松茸野菌鍋、維他命C番茄玉米鍋，素食可用，每日新鮮熬煮。

超貼心桌邊服務可幫忙剝蝦，男友們可以專心吃不用分心幫女友剝蝦了XD！（圖／邱映慈攝影）

不僅如此，美滋鍋來台接地氣，增加台灣產地直送系列，與其他海外分店差異化，像是宜蘭櫻桃鴨胸肉、澎湖淡菜、岡山羊肚等等，並企劃台灣火鍋少見的菜盤「牽腸掛肚拼盤」，採用鵝腸、牛肚、豬肚組合，「活跳鮮魚綜合盤」有龍虎斑、澎湖小卷、蛤蠣、日本北海道干貝。老饕必吃的還有頂級嚴選食材系列：上選日本A5粉嫩和牛、西班牙優選豬梅花、波士頓龍蝦的生猛龍蝦綜合拼盤……等，總計220款新鮮肉品海鮮蔬食，從平價到高檔美食一應俱全。

美滋鍋在台灣分店推出限定的特色菜單，左為澎湖淡菜，右為宜蘭櫻桃鴨胸肉。（圖／邱映慈攝影）

美滋鍋開幕慶也發出女神召集令，祭出最高五折優惠，從9/17至9/30來店消費的每位女性都可享「女神同行優惠」，只要每桌有一位女神 (18歲及以上) 即可享9折食材優惠、兩位女神8折、三位女神7折、四位6折、五位（含）以上女神可享最高5折火鍋料優惠，揪越多女神折扣越高！不僅如此，開幕期間還特別邀來明星御用髮型師miyake團隊親自為顧客提供美髮造型，指定用餐時段前100名幸運民眾不只可頂著明星級髮型吃鍋，還可帶回美滋鍋閃亮髮飾。

「美美吃鍋，美髮服務」開幕限定活動，在指定時間來美滋鍋就能享有一次明星御用美髮師miyake與團隊現場美髮服務，並加贈美滋鍋開幕限定閃亮髮飾，每日限100位名額。（圖／品牌提供）

台灣火鍋市場競爭，據統計近七年來已成長70%，總店數超過1,800家，美滋鍋來台首店直接切入火鍋一級戰區，落腳於台北信義區ATT 4 FUN商場7樓，270坪粉紅時尚空間專為女性量身打造，一進門就可看到用上百朵玫瑰組成的美滋鍋巨型粉紅熊，並點綴著夢幻星光與雲朵，360個座位均以卡座為主，另有可容納24人的貴賓房，和可提供包場歡慶的圓桌區，寬敞舒適又相對隱密的用餐空間，座位數從2人、4人…到12人大桌一應俱全，滿足不同聚餐需求。最特別的是，現場上百個無煙火鍋檯均由美滋鍋獨家特製進口，凹槽與排煙設計，減少身上沾染火鍋味，桌面更顯寬敞且方便涮食材。

室內是女生會喜歡的可愛風格，另外還有戶外區，吃一吃還可以到外面透透氣。（圖／邱映慈攝影）

此外，店內也設有兒童遊樂場，讓親子用餐更多悠閒歡樂時光，媽媽可以坐下來好好優雅吃火鍋，營業時間則呼應信義區商圈生活型態，從上午11點營業到凌晨6點，讓火鍋愛好者從早吃到晚，從裡美到外，打開嶄新火鍋體驗。

※門市資訊

地址：台北市信義區松壽路12號7樓（Att4fun商場內）

電話：02-7737-8758

營業時間：11:00am-06:00am(最後點單04:00)

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ 美滋鍋限量玫瑰花瓣小熊*1，需自取恕不郵寄

✔️公佈時間 ｜ 2019/9/4

(中時電子報)