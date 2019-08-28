李佳芬賣農舍土地 買主戶籍設在高雄 18:152019/08/28 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李佳芬農舍六月底拆除籃球場與圍牆，八月間賣給買家。（中時報系資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜妻子李佳芬賣出在雲林古坑的農舍土地，接手的陳姓女子設籍高雄苓雅，但設籍地址1樓是間診所，診所院長及他太太都姓陳，院長28日澄清不是買主，同姓只是巧合，也不認識真正的買主。 據了解，買下李佳芬雲林古坑農舍土地的陳女是屏東人，但戶籍設在高雄苓雅區文化中心附近的大樓，大樓有14樓，1、2樓是診所，不過其他同號的樓層並沒有登記姓陳的女屋主，有可能是屋主的家人，或是寄戶口。 (中時 ) #高雄 #買主 #李佳芬 #診所 #農舍 也許您會感興趣 推薦閱讀 代夫跑行程也被黑 李佳芬：2020是最慘烈的選舉 16:352019/08/25 政治 合體沈玉琳做月餅 這一突襲讓李佳芬驚嚇了 00:102019/08/26 生活 李佳芬農舍提出訴願 雲縣府表尊重 12:422019/08/27 政治 李佳芬農舍提訴願 縣府表尊重 04:102019/08/28 地方新聞 李佳芬：早該心一橫拒韓選市長 08:002019/08/28 政治 農舍疑義 李佳芬：8月初已轉售 12:392019/08/28 政治 李佳芬農舍爭議解套 神秘買家曝光 13:202019/08/28 政治 李佳芬農舍神秘買家的下一步 合法權益尋求法律保障 13:472019/08/28 政治 違建農舍賣了！ 仲介曝李佳芬順利脫手原因 16:252019/08/28 生活 李佳芬記者會問到飽 記者的媽媽搶合影 16:402019/08/28 政治 政治熱門新聞 李佳芬賣農舍 謝寒冰驚：為何把槍丟給人家？ - 政治 李佳芬農舍爭議解套 神秘買家曝光 - 政治 蔡英文內政不利、外交失敗卻獲年輕票支持？網：三個字 - 政治 不是郭王！黃暐瀚曝柯另有新歡… - 政治 最新民調 韓蔡支持度升 網：震撼！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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