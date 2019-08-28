高雄市長韓國瑜妻子李佳芬賣出在雲林古坑的農舍土地，接手的陳姓女子設籍高雄苓雅，但設籍地址1樓是間診所，診所院長及他太太都姓陳，院長28日澄清不是買主，同姓只是巧合，也不認識真正的買主。

據了解，買下李佳芬雲林古坑農舍土地的陳女是屏東人，但戶籍設在高雄苓雅區文化中心附近的大樓，大樓有14樓，1、2樓是診所，不過其他同號的樓層並沒有登記姓陳的女屋主，有可能是屋主的家人，或是寄戶口。

(中時 )