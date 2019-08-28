大陸緊縮來台觀光陸客人數，總統蔡英文公開表示，台灣觀光不能把雞蛋放在同一個籃子，陸客不來，我們靠自己。對此，立委王育敏打臉蔡英文表示，根據最新統計，今年1到7月來台觀光總人次696.6萬，陸客達199.9萬，仍是所有來台旅客的第一名，要求蔡政府不要把台灣觀光變成政治操弄下的犧牲品。

王育敏在臉書發文說，蔡英文總統之前公開放話，表示台灣觀光「不能把雞蛋放在同一個籃子」，所以「陸客不來，我們靠自己」，但是最新觀光局公布的1-7月觀光統計，直接打臉蔡總統。

她說，今年1到7月來台觀光的總人次為696.6萬，而各國來台旅客數中，陸客來台人數高達199.9萬，比例是所有來台旅客的第一名，而蔡總統信心滿滿推動的新南向政策，宣稱要用東南亞旅客取代陸客，結果整個7月份來台的東南亞旅客，僅僅比去年增加175人，根本無法補足陸客減少後的缺口。

王育敏抨擊說，民進黨無視觀光業面臨的寒冬，持續放任兩岸關係惡化，現在大陸甚至發布觀光限制令，大幅減少來台陸客，她認為蔡政府必須正面回應觀光業者的質疑，不要把台灣觀光變成政治操弄下的犧牲品。

(中時電子報)