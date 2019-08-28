「爽啦！又是我得冠軍！」58歲柚農陳金福蟬聯2次八里文旦柚幸福果比賽冠軍興奮表示。（戴上容攝）

「爽啦！又是我得冠軍！」58歲柚農陳金福蟬聯2次八里文旦柚幸福果比賽冠軍興奮表示。（戴上容攝）

「爽啦！又是我得冠軍！」58歲柚農陳金福蟬聯2次八里文旦柚幸福果比賽冠軍興奮表示。八里區農會表示今年因颱風侵台及節氣提前關係，參賽柚農較少但風味不減，甜度達13度高標準。中秋將至，新北農業局趁勢推出「小農店鋪直銷」平台，讓民眾在家下單就能品嘗好吃文旦柚。

比賽現場果氣四溢，50幾組柚子集體排開，一一接受評審嚴格評分，第28屆八里區文旦柚評鑑比賽暨第3屆幸福果饌評鑑比賽最後由58歲陳金福奪得幸福果冠軍及文旦柚亞軍，獲獎現場上他高舉左手開心大喊：「爽啦！又是我得冠軍」。蟬聯2屆冠軍柚子他表示，自己是第二代柚農，家中柚子老欉已近百年，冠軍秘訣他語帶透漏說柚子樹施肥時機非常重要。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，今年因受2個颱風侵台及「白露」的節氣關係，部分柚農的柚子還未成熟未能參賽，整體參賽組數較往年少三分之一，所幸風味不減，甜度維持在最佳風味13度，大概和水梨甜度差不多，隨著採收期到來，甜度也會再慢慢提高，甜中帶點微酸甚是好吃。

新北農業局表示，今年推出「小農店鋪直銷」平台集結自2011起新北最佳柚王及整合八里區文旦柚農，讓民眾在家點點手指網路下單，就可買到最頂級新北文旦柚；此外本周末在八里左岸廣場有舉辦「團圓好日子 幸福柚新北」文旦柚展售會，提供文旦展售和疊文旦、釣文旦等有趣活動，邀請大家共襄盛舉。

(中時 )