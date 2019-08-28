金鐘主持人廖科溢跟著「我的非洲很有事」出外景，到素有咖啡之國稱的衣索比亞，此地至今仍是世界上相當重要的咖啡豆出口國家之一。這次團隊到衣索比亞三大城區之一的耶加雪夫地區，除了參觀咖啡農場原始樣貌及學習烘焙出一杯好的咖啡，也到達納基勒窪地，看到多種夢幻的顏色硫磺泉，豐富的色彩及地貌，讓廖科溢讚嘆不已。

廖科溢跟著團隊到咖啡莊園，首先大家一起齊心協力把咖啡豆的殼剝開，再放在火上烤至焦黑，在烤的過程中，由於咖啡豆的香氣實在是太誘人，讓廖科溢忍不住把它當做花生一樣，一直放進嘴裡品嚐，莊園女主人不斷對廖科溢手腳比劃著「還沒好」、「不能吃」的動作，現場歡樂至極。廖科溢品嚐咖啡後說：這是他們來到衣索比亞喝過最好喝的咖啡，因為這是我們親自參與並製作出來的咖啡，所以這杯也顯得特別好喝。」

另外，廖科溢一行人還去觀賞火山及附近的地形地貌。從高海拔到低海拔的路途中，連風吹來都是熱的，廖科溢說：「與其晚上在室內睡覺，那不如把床搬到室外一邊睡覺還能一邊看星空呢！」他呈現了一種以天為被、以地為床的概念。在上火山之前，廖科溢先到達納基勒窪地，看到集結了多種夢幻的顏色硫磺泉，像是黃色、土紅色等，助理主持人宋蘋恩卻只想到了各種甜點。

觀賞硫磺泉後，再到鹽田，發現當地許多工人都用最傳統的手工切割方式來採集鹽礦，其中最大的特色是將鹽礦割成一塊一塊的鹽磚，再藉由駱駝載到城市裡去販售。「我的非洲很有事」第十二集預計在29日播出，想要取得更多的節目資訊可加入亞洲旅遊台[email protected]、FB、IG、官方微博，該節目在MOD、凱擘、FainTV都可收看！

(中時 )