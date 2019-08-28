楊家手工麵的肉絲蛋炒麵，不僅麵條Q彈，還有濃郁蛋香。（莊哲權攝）

有著濃郁的蛋香、Q彈的麵條，這盤滿溢幸福滋味的肉絲蛋炒麵出自越南籍單親媽媽黃家瑞 的手藝，楊家手工麵在台東已有30多年歷史，皇家瑞接手經營後發揚光大，經過「按摩」的手工麵，加上濃濃的蛋香，口感有層次，擄獲不少老主顧。

油熱過後，放入打散的蛋，炒到鮮嫩的熟度後再加進肉絲爆香，接著放進用滾水煮熟的手工麵條及高麗菜、豆芽菜、洋蔥、蒜頭等大火快炒，1盤蛋香四溢、分量十足的家常肉絲蛋炒麵便大功告成，她說，這盤炒麵好吃的祕訣在於買回來的麵條，要先用手去揉，麵條才會軟化、Q彈。

楊家手工麵在台東已有30多年歷史，越南籍的黃家瑞嫁到台東後就幫忙夫家做生意，10餘年前先生過世，她就靠著這家麵店，拉拔3個孩子長大，除了繼承夫家的手藝以外，也加入獨創的料理，像肉絲蛋炒麵就是她自已開發的。

「只要做得好吃，客人就會喜歡」，黃家瑞說，因為店內販售的麵食種類繁多，肉絲蛋炒麵、火腿蛋炒麵、香腸蛋炒麵，在菜單上都沒有列上，只有老主顧才知道，另外，越南口味的炸春捲，也很受客人青睞。

店名：楊家手工麵

地址：台東市中華路2段76號

電話：（089）348429

營業時間：中午11點到2點／晚上5點到8點（星期日晚上公休）

售價：肉絲蛋炒麵／70元

(中時 )