李倸英大秀好身材。（圖／取自《TVDaily》韓網）

三浦春馬。（圖／取自《TVDaily》韓網）

池昌旭、金南佶。（圖／取自《MyDaily》韓網）

宋芸樺。（圖／取自《Newsen》韓網）

2019第14屆首爾國際電視節今(28日)在慶熙大學舉行，由全炫茂、趙寶兒擔任主持人，今年以《皇后的品格》翻漲的38歲女星張娜拉稍早綁著公主頭，穿著一襲黑色長裙現身，加上招牌凍齡童顏人氣旺。但演出《拜託了，夏天啊》的女星李倸英稍早穿著低胸禮服，下車時倒乳現身，雖用手摀住胸口，好身材呼之欲出，更秒殺不少底片。

首爾國際電視節稍早熱鬧展開，韓國藝人方面，池昌旭、張娜拉、金南佶、李清娥、趙寶兒、魯敏宇等人出席，日本明星有三浦春馬，台灣來的代表則是宋芸樺，值得注意的是，張娜拉本月初和金南佶爆出烏龍緋聞，瞎傳兩人交往7年、11月結婚，張娜拉為此發文坦言害怕這種事層出不窮，今和金南佶分別現身紅毯，看來心情已恢復不少。

據知，本次頒獎典禮共有61個國家、270部電視劇作品報名爭獎，宋芸樺和大陸女星姚星彤、三浦春馬等人獲頒亞洲明星獎，宋芸樺近年以《我的少女時代》在韓國擄獲不少粉絲，領獎時她也練習用一段韓文表示感謝，可見有備而來。

(中時電子報)