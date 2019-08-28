2019亞太漆藝X地方創生論壇，來自日本的國外專家代表松島櫻子教授致詞。（楊樹煌攝）

「亞太漆藝交流展」民眾參觀國內外漆藝家展出各種不同漆藝表現的作品。（楊樹煌攝）

國立台灣工藝研究發展中心主辦的「2019亞太漆藝．地方創生論壇」，今28日隆重登場，活動串連亞太漆路6國約250位國內外人士熱情參與，被譽為是漆藝界的盛事。

2019亞太漆藝．地方創生論壇今在工藝中心主任許耿修的率領下，與來自日本及東南亞等國家的漆藝暨地方創生專家學者，在開幕會場展出「亞太漆藝交流展」，有31位國內外漆藝家展出114件作品，展品豐富多元，且呈現各種不同漆藝表現，蒔繪、夾紵脫胎、變塗、蒟醬等，令人耳目一新。

工藝中心指該項漆器的表現，是對美好生活的憧憬所作的創作分享，讓觀者的想像力得以天馬行空的充份揮灑，更能透過作品，領略漆藝作者的堅持與努力。

論壇特別聘請身兼日本漆藝造型家並任教於宇都宮大學的松島博士擔任活動總監，並廣邀國內3位地方創生專家及20位來自日本及東南亞各國相關產官學界專家學者，與國內各界、工藝及社區工作者們齊聚一堂共同研討。

主辦單位表示，藉由論壇的舉辦，除讓國人更加認識漆工藝，期讓大眾看見工藝的價值、工藝美學，並願意積極加入工藝創生的行列，為地方帶來開創性地翻轉契機。

此次論壇自今28日起至9月4日為期9天，涵蓋論壇、漆藝示範體驗營、工藝見學、漆藝創作營及亞太漆藝交流展等，藉由論壇活動以漆工藝做為地方創生的動能，並借鏡具有深厚漆藝文化基礎與地方創生政策經驗的日本，與蘊育不同文化底蘊的越南、緬甸、泰國等多國的漆藝創作專家學者們與國內各界作交流。

(中時 )