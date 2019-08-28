高雄劉姓男子去年8月駕駛自小客車、行經高市成功一路時，為閃躲一輛右方出現的機車變換車道，卻遭左後方駕駛檢舉逼車，遭到裁罰18000元。劉男不服申訴，高雄地院調閱檢舉影片，認定劉男偏離車道僅5秒，也有退讓動作，不算重大違規，判決罰單撤銷。

劉男認為，檢舉人行駛在他左後側，根本無法實際了解前車的狀況，檢舉他「任意以迫近迫使他車讓道」，遭開單18000元實在很冤枉。

交通局確認為，檢舉影片清楚呈現，劉男自慢車道切換至快車道時，檢舉人不願禮讓而按鳴喇叭示警，劉男卻仍執意三度變換車道，迫使檢舉人車輛向左偏行讓道。倘若檢舉人閃避不及、發生事故，將造成其他人的生命危害。

承辦法官勘驗光碟影片後表示，劉男原先行駛於道路最右側的機車優先道，因車道狹窄，為閃避右側突然出現的機車，左切是必然。但因事發過程僅短短5秒，檢舉人按鳴喇叭時，劉男也明顯有頓一下、往右偏回，但最終因車道狹窄，不得不駛離機車優先道。

法官認為，整個過程尚難認定劉男有「任意」迫近迫使他車讓道的行為，至多有未打方向燈、未禮讓左方直行車的過失，最後判定劉男無重大危害交通安全行為，交通局敗訴，可上訴。

(中時 )