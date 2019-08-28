美國國家廣播公司新聞網（NBC News）今天報導，一名女主播日前報導動物園大猩猩時，竟對她的非裔男搭檔說「看起來有點像你」，遭各界砲轟的女主播隔天淚流滿面向搭檔致歉。

奧克拉荷馬市KOCO 5新聞台的白人女主播郝斯登（Alex Housden）失言事件發生在22日，當時新聞台正播出當地動物園的大猩猩畫面。

鏡頭出現一隻年幼大猩猩時，郝斯登對非裔搭檔赫基特（Jason Hackett）說：「牠『看起來有點像你』」

隔天郝斯登邊流淚邊向赫基特道歉說：「我昨天說了不得體的話，這很不恰當，我傷了人。」

「我希望你們都了解，我打從心底為我說過的話道歉。我知道這是不對的，我非常抱歉。」

赫基特接受她的道歉，但也承認這些話「深深傷到自己」。

他還說：「我希望這是一次機會教育，讓大家知道用字遣詞很重要。這點無庸置疑。」

美國近來種族緊張情勢升溫，總統川普針對一群少數族裔民主黨國會議員的一連串言論，被各界批評是種族主義發言。

川普7月曾說4名民主黨少數族裔國會議員應該「滾回」她們的原籍國，之後還稱非裔人口居多的巴爾的摩市（Baltimore）是「危險髒亂的地方」。

(中央社)