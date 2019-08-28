原台灣寶島眼鏡創辦人之一的王國勝因兩岸市場發展有成，奠定「眼鏡之王」地位，其子王智民欲複製成功經驗，2013年成立星創視界，近日卻傳出公司因不堪虧損，資遣超過5成、共23名員工，新北市勞工局表示，大量解雇需於60天前通報，否則最高可處50萬元罰鍰

據了解，星創視界起初開設12家分店，旗下包括高價位路線的「星創視界」、中低價位路線的「星創3＋」與「鏡客」，原預計要在全台展店，卻疑似經營不善，不堪虧損，目前星創視界在台僅剩2門市與鏡客5門市，董事會決議結束營運，總部與門市員工將分批解散，日前並通知員工本月20日為最後工作日。

勞工局指出，星創視界在今年5月初次資遣員工時，當時投保總員工人數為43人，資遣通報23人，已構成大量解僱勞工，已通知公司盡速依法通報大量解僱計畫書，並與勞工進行自治協商。

勞工局表示，該公司聲稱目前並無積欠勞工薪資，勞工8月薪資將於9月5日支付，資遣費亦將分批支付，勞工局將於9月9日對該公司實施勞動檢查，以保障勞工權益。

(中時 )