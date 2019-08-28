白鹿遠離 台東出現可愛嬰兒雲 18:362019/08/28 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台東出現「嬰兒雲」。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 白鹿颱風遠離後，台東這幾日豔陽高照，有民眾在天空中拍下天空中雲彩，意外拍攝到外型似嬰兒的雲朵，後方照迎著晚霞看起來極為可愛，讓人嘖嘖稱奇。 像嬰兒般的雲朵，有著圓滾滾的小嘟嘟及大大的頭，模樣活靈活現，就像嬰兒在天空中玩耍，有民眾打趣的說，白鹿被嬰兒給趕跑了。 (中時 ) #嬰兒 #白鹿 #天空 #台東 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿颱風襲台 徐國勇：全力達到沒有人員傷亡 16:442019/08/24 社會 白鹿中心16：10高雄楠梓出海 這兩地續防豪雨 16:562019/08/24 生活 台東》整年心血白費 白鹿吃香蕉 18:272019/08/24 生活 白鹿過境日月潭颳10級風 環湖公路路樹倒伏滿目瘡痍 19:082019/08/24 生活 白鹿颱風風雨太強 八德路樹被吹倒 18:592019/08/24 社會 白鹿來勢洶洶 金門已傳樹倒20餘起 19:002019/08/24 生活 白鹿侵襲台南頻傳路樹、招牌掉落 南區路樹攔腰折斷擊中休旅車 19:352019/08/24 社會 白鹿中心出海 彰化縣25日正常上班上課 20:062019/08/24 生活 白鹿造成花東農損 初估近200萬元 20:292019/08/24 生活 避開白鹿 SOGO高雄店提早至晚間9時打烊 22:162019/08/24 風格 生活熱門新聞 秋颱侵台預測出爐 氣象局警告：恐災情大 - 生活 獨》年底飛上天！長榮航空首批男空服亮相 - 生活 違建農舍賣了！ 仲介曝李佳芬順利脫手原因 - 生活 雨炸3天！賴忠瑋：下周若成颱影響台機率高 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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