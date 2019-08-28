白鹿颱風遠離後，台東這幾日豔陽高照，有民眾在天空中拍下天空中雲彩，意外拍攝到外型似嬰兒的雲朵，後方照迎著晚霞看起來極為可愛，讓人嘖嘖稱奇。

像嬰兒般的雲朵，有著圓滾滾的小嘟嘟及大大的頭，模樣活靈活現，就像嬰兒在天空中玩耍，有民眾打趣的說，白鹿被嬰兒給趕跑了。

(中時 )