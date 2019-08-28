「飛來發運動彩券行」老闆黃偉祺(右)也是喜愛運動的運動好手，圖為他與我國羽球好手周天成(左)合影。

位在士林夜市文林路入口的運動彩券行「飛來發」以複合方式經營，醒目的招牌是許多人到士林夜市必經的地標之一，店長黃偉祺表示，因為「飛來發」位在觀光勝地，因此接觸許多外國遊客，他發現外國遊客對運動賽事都很有研究，因此激起投注台灣運動彩券的興趣，所以許多國際賽事都是外國客喜愛投注的項目，買了運彩，也增加了觀看賽事的樂趣，讓比賽看起來更精彩！

飛來發運動彩券行店長黃偉祺表示，像是歐美、日、韓的觀光客，都蠻喜愛投注運動彩券，買運彩似乎也是國外熱情參與運動賽事的一種方式，加上飛來發本身位在士林觀光夜市，所以店內除了複合式經營飲料店及按摩店外，更是24小時經營，並提供多台電視，對各種國際賽事進行實況轉播，與提供運台灣運彩賠率數據等供彩迷參考。

除了是運動彩券行的店長，黃偉祺還有另外一個身分就是羽球國手，熱愛運動的他，也因此對運動賽事多了份喜愛，自然也特別的關注，常會以自身對運動的了解跟運彩迷一起研究賽事，遇到自己最熟悉的運動賽事，更是能給出專業的建議，像是日前我國羽球好手戴資穎跟周天成皆有參賽的「2019年世界羽球錦標賽」就是非常值得關注的精彩賽事，黃偉祺說因為自己對羽球也十分熟悉，所以賽事進行時也會在店裡給運彩迷一些投注建議。

「飛來發運動彩券行」黃偉祺原本是一名羽球國手，經營運彩行也能和彩迷分析體育賽事。

除此之外，黃偉祺也提到，購買運動彩券不僅是能增加觀看運動賽事的樂趣，更能對國內體育發展貢獻一點心力，因為只要購買100元的台灣運彩，就會有10元挹注到「國家體育運動發展基金」，為國家發展體育之用，讓「買運彩 看比賽 更精彩」的同時也可以「買運彩 助體育 增光彩」，幫助更多運動好手能有機會在國際賽事發光發熱。

購買運彩100元即有10元會挹注到「國家體育運動發展基金」，助台灣好壽在國際發光發熱，圖為黃偉祺(左一)與網球好手王家閔(左一)林亮君(左二)周天成(右二)合影。

(中時電子報)