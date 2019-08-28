陳秋華（前排左2）45年前被國家委派前往約旦，協助發展跆拳道運動。（圖／慈濟基金會提供）

約旦慈濟協助難民醫療個案已超過1300例，其中97％為敘利亞難民兒童，陳秋華（右）關懷病患的術後復健、營養補充。（圖／慈濟基金會提供）

陳秋華（左）在2003年美伊戰爭後就開始關懷難民，當時他前往約旦與伊拉克邊境為難民設立帳篷、發放食物。（圖／慈濟基金會提供）

每當提到要感謝的人，陳秋華（右）永遠不會忘了太太高怡怡（左），她一直是最堅強的後盾。（圖／慈濟基金會提供）

陳秋華，一位在跆拳道界赫赫有名的黑帶高手，45年前被國家委派前往約旦為當時的國王培訓侍衛隊、協助發展跆拳道運動，教出的跆拳道選手數次在奧運中獲獎。如今，投入多年慈善工作的陳秋華依舊是跆拳道黑帶9段高手，但少了殺氣、多了慈悲喜捨的心。長年在沙漠中關懷流離失所的難民，陳秋華表示，「不管幾段，『放下身段』最重要。」

1974年，陳秋華奉派到約旦培訓當時的國王侍衛隊、教皇室成員練跆拳，以及協助約旦發展跆拳道運動，儘管任務因故中斷，因為與當時王室成員已有感情，陳秋華續留約旦。1999年當時的約旦國王過世後，王位之爭中陳秋華保護著哈山親王一家安危，與哈山親王亦師亦友的陳秋華，每當慈濟有活動時，親王都會「准假」，甚至出席發放活動。

22年前陳秋華認識慈濟，反省自己過去無形中傷害到別人，聽到「尊重生命」這四個字而懺悔流淚；皈依證嚴法師後立刻戒酒、蔬食，教跆拳道時，也逐漸改掉直來直往的脾氣。

鐵漢轉柔情的陳秋華長年關懷流離失所者，無論是居無定所的遊牧民族、非洲黑奴後裔，或因戰爭逃離家園的難民。近年敘利亞戰爭爆發後，約旦慈濟志工進行緊急食物發放，目前持續投入中長期慈善、醫療、助學等人道援助，陳秋華始終親力親為。

許多有罕見疾病、特殊醫療個案的敘利亞難民，陳秋華知道他們身處異鄉的困難，在個案開刀後，陳秋華仍持續關懷病患的術後復健、營養補充，光是特殊醫療個案從2016年3月起到2019年8月已超過1300例，其中97％為敘利亞難民兒童。

在戰火頻仍的中東，對許多人而言，「回家」是遙不可及的願望。陳秋華關懷難民的投入，在2003年美伊戰爭後就開始，當時，陳秋華前往約旦與伊拉克邊境為難民設立帳篷、發放食物、並到醫院關懷被戰火波及受傷的無辜民眾。

那段期間戰爭未歇，臨行前他將太太的護照、文件、現金等全交給太太，並交代太太：萬一有什麼事，就帶著女兒離開。太太高怡怡含淚說：「你不走，我當然也不走。」每當提到要感謝的人，陳秋華永遠不會忘了太太一直在他背後做最堅強的後盾。

在中東做慈善工作，又身為慈濟在中東第1個INGO（International Non-Government Organization，國際非政府組織）執行長，陳秋華難行能行，秉持誠正信實、慈悲喜捨的理念，默默行善，更多的付出代表的是更多的自許。慈濟約旦分會執行長陳秋華表示，感恩證嚴上人的祝福、全球慈濟人的協助，以及哈山親王的支持，期許繼續把台灣慈濟的正能量傳給更多苦難的人，規劃更有代表性的慈善工作。

難民口中的「Mr. Chen！」陳秋華不僅是台籍跆拳道高手，更是守護難民的救援推手，為乾涸的沙漠匯聚愛的力量，潤漬苦難人的心地。

(中時 )