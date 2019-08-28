國民黨韓郭整合面臨困境，政治名嘴吳子嘉爆料說，民進黨2020為拚勝選，會玩兩手策略，民進黨會拉著韓、郭，形成一定平衡，就是裂解國民黨的計畫，蔡英文就可以輕鬆選上。

吳子嘉接受香港媒體《中評網》報導，直指蔡英文從黨內初選到現在，都沒有談政見，因為裂解國民黨是民進黨最大的戰略計畫，已在進行中，民進黨一方面私下會幫郭台銘連署，一方面也不會讓韓國瑜民調崩盤，只要行政院長蘇貞昌一直跟韓對罵，韓的民調就不會掉太快。

至於柯郭王未來可能結盟的方式，吳子嘉指出，柯P不會選總統，會幫忙動員柯粉支持；郭台銘則會登記連署參選。郭柯現在有點不太合，因為主導者是郭，不過郭本土味不夠，要吸收台灣派的票不容易，柯要幫郭，但要把支持柯的票轉移給郭的程度有限，不會超過5成，這是郭柯合最大障礙。

柯郭王若合作，吳子嘉點出，柯P要有主體性，就會有主導權，才有能力跟郭叫板，柯也必須要把實力拿出來給郭看，兩人才能創造穩定合作的模式。至於王金平就是敲邊鼓的角色，王金平可以為台灣民眾黨提供很多立委參選人人選，否則柯要去哪裡找立委候選人。

(中時電子報)