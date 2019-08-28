「2019台中自行車嘉年華 Bike Taiwan」自即日起至9月29日展開為期1個多月系列活動。（盧金足攝）

吸引全台車友朝聖「2019台中自行車嘉年華Bike Taiwan」，將於9月登場，觀旅局長林筱淇28日與台灣捷安特總經理鄭秋菊宣告為期一個多月的活動正式起跑，台中自行車嘉年華名列台灣觀光年曆，台中市自行車道總數達到83條，總長超過651.04公里，氣候宜人，打造台中成為最適合自行車旅遊的城市。

「2019台中自行車嘉年華 Bike Taiwan」，系列活動結合自行車與旅遊行程「台中騎遇」套裝旅遊，推廣自行車觀光，讓旅遊帶狀路線周邊相關食宿遊購娛的產業加入行程。

林筱淇表示，首批將由旅行社帶來100名團體遊客，希望拋磚引玉，興起旅行業者將台中自行車之旅商品化的風潮，讓更多國內外遊客深刻感受，用不同速度看台中的樂趣。

市長盧秀燕推動「交通任意門」政策，優化自行車道，建置具停放、休憩及補給服務的自行車驛站，提供更便捷的低碳運輸環境概念，觀旅局強調，正在進行自行車道升級計畫，將潭雅神綠園道、東后豐自行車道等5處既有休憩節點提升為星級驛站

對台中自行車道深深著迷的日籍網紅「色色的日本人的歐吉桑」表示，今年台中自行車嘉年華的每個項目他都很感興趣，大家或許有機會可以在活動中跟他見面，一起騎上一段。

(中時 )