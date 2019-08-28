檢調在詐騙集團首腦的住處查獲大量現金與珠寶、名牌包。（林欣儀攝）

詐騙機房開到了美國洛杉磯，還促成台、美首次合作。以鍾姓、薛姓情侶為首的詐騙集團多年來流竄世界各國，今年4月間在美國設點，專門假冒檢察官、公安向大陸民眾詐騙金錢，受害者無數。台中檢、調透過法務部啟動台美司法互助，順利逮獲19人，並查扣市價達5000多萬元的現金、珠寶與名車。

檢調去年接獲線報，指在逃中的鍾姓男子、薛姓女子在海外從事電信詐欺，他們並以「周遊列國」方式設置詐騙機房，再招募台灣人出國加入集團行騙，先後流竄於匈牙利、哥斯大黎加、愛爾蘭及智利、北賽浦路斯等國，橫跨歐、亞、美三大洲，且每個國家只停留約3個月。

台中市調查處機動站副主任顏志娟表示，此集團成員專門假冒中國公安、檢察官，以電話向被害人謊稱因詐欺案被調查、藉以行騙，初估他們在洛杉磯的機房才設置2個月，詐騙所得就高達9000萬元台幣。

顏志娟說，該集團流竄多國，因無法取得與國外合作，遲遲無法介入，4月間掌握他們遷移至洛杉磯，檢、調立即透過法務部，依「台美刑事司法互助協定」向美國提出申請，並獲得美國司法部、移民署及海關邊境保護局等單位共同協助，6月間取得台灣資料後，一舉破獲機房，並分2批遣返集團成員共19人。

(中時 )