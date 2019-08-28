事涉全台120萬有線電視用戶能否看到中職桃猿、統一獅主場轉播，國家通訊傳播委員會（NCC）於今天會議中，與ELEVEN SPORTS和中嘉有線電視系統旗下之12家地方系統業者達成共識，雙方將持續協商，ELEVEN SPORTS同意延長頻道授權至9月30日。ELEVEN SPORTS也於會後發布新聞稿，內容如下：

ELEVEN SPORTS於2019年訴求可於有線電視系統取得合理的頻道版權費，畢竟本頻道提供系統平台播出之內容有目共睹，本頻道需要系統業者提供一個公平合理的商業機制，讓本公司可就此機制規畫頻道未來的藍圖，無奈，目前的機制卻是令人憂心的無邏輯可循，如此下去，直接的受害者就是廣大的收視戶。

ELEVEN SPORTS是願意挺身挑戰舊體制的新進頻道，因為我們了解，日後還會有更多有志於從事影視產業的年輕人，還是需要面對目前ELEVEN SPORTS面對的問題，所以如果今天本頻道有機會幫新進業者解決許多問題中的一部分，也許台灣有線電視系統就不用擔心所謂的剪線潮了，因為合理機制鼓勵有心提供好內容的業者，我們一起讓正向力量持續循環，一起來造就新的台灣影視力量。

我們最不希望的就是離開有線電視市場，這對本頻道、台灣媒體及收視戶來說，是三敗的最糟糕結果。服務收視戶為ELEVEN SPORTS成立之宗旨，期待我們的努力與內容能夠早日贏得各地區有線電視業者的肯定，我們亦承諾會繼續積極努力與業者協商，盼與中嘉集團能早日達成系統、頻道、及收視戶三贏的最完美共識。

(中時電子報)