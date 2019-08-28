開學在即，淡水國中缺乏無障礙設施，行動不便的學生難上1樓以上教室，引發民怨。新北市議員陳偉杰日前接到新生家長投訴進行會勘，希望校方趕快增設無障礙電梯，以供學生順利上學。校方表示，已向新北教育局投出申請計畫，如撥款下來，將盡速建置無障礙電梯。新北教育局則回應，收到校方計畫後，會盡速請工程師評估設置電梯作業。

一位新生家長向新北市議員陳偉杰投訴，孩子因天生肢障須乘坐輪椅，前幾日新和小孩開心參觀淡水國中，卻發現校內缺乏無障礙友善設施，學生如須上下樓移動相當不便，希望校方增設電梯，讓孩子可以平安開心上學。

校方表示，因校舍老舊，之前的經費先進行6棟校舍安全補強作業，2年前已上簽設置電梯計畫；目前集中式特教班、專科教室都設置在一樓，減少學生上樓需求，校內也有多種斜坡、無障礙廁所等友善設施，若學生有上樓需求，也有爬梯機協助上樓，盡力解決家長學生疑慮。

教育局對此回應，淡水國中日前已完成6棟校舍補強作業，目前校方無障礙設施合法完善，近期收到校方電梯申請書後，會盡速請工程師到校進行電梯評估，希望給孩子優質學習環境。

(中時 )