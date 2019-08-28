縣府建設處邀請專家開講，協助投入跨境電商產業的企業與民眾了解市場新趨勢。（縣府提供）

縣府建設處邀請專家開講，協助投入跨境電商產業的企業與民眾了解市場新趨勢。（縣府提供）

看好金門「小三通」地理優勢，縣府以建構「兩岸電商物流中心」為目標，期待帶領地方產業大步向前走。金門三創服務平台今（28）日邀請TeSA臺灣電子商務暨創業聯誼會創辦人陳宏欣博士開講，協助投入跨境電商產業的企業與民眾了解市場新趨勢。

陳宏欣博士在案例經驗分享中，用淺顯易懂的詞彙解說新的跨境電商法和主要跨境物流模式、保稅模式、直郵模式、集貨模式、跨境電商關稅以及跨境電商平台從開辦公司到經營的要領。

陳宏欣表示，20年前他就用100萬青創貸款開設第1間公司，專攻大陸電商平台，在近年電子商務逐漸成熟蔚為主流下，又進一步投入台灣電子商務圈的交流、學習、整合以及商機拓展工作，個人除擔任TeSA秘書長一職外，也擔任外貿協會、農委會電商顧問，輔導台灣電商業者進軍大陸市場。

陳宏欣指出，大陸消費者對海外商品很有興趣，根據他的實務觀察，物流並非創業者成為跨境電商的阻礙，創意包裝商品才是刺激消費的重點，尤其金門擁有非常好的地理優勢，可以運用「小三通」的優勢，開發金門成為短視頻影視交流基地，讓台灣直播主進駐，就地直播發貨銷售。

金門三創服務平台也表示，未來將配合縣府政策，規畫系列電商相關行銷課程，內容涵蓋數位行銷工具、數據分析、社群商務、電商平台操作實務，按部就班，滿足企業不同發展階段的需求，建構金門電商人才培訓基地，提供青年創業或傳統產業轉型需要的人才，協助推動金門產業邁向跨境電商的工作。詳情可上官網：金門三創服務平台臉書搜尋。

(中時 )