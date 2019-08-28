國防大學理工學院28日由院長荊元宇少將率領30人，著軍裝特别前往桃園市懷德風箏緣地育幼院辦理團康趣味活動，在開學前夕，除了為這群孩子們降低開學時可能帶來的緊張及憂慮之外，也徹底發揮了國軍「愛民」、「愛國」的精神，並將「全民國防」理念在地化。

雄赳赳氣昂昂的軍人與軍校生們到育幼院後，引起小朋友們騷動，帥氣的軍校生哥哥姐姐們親切的與小朋友們摺汽球、玩遊戲，互動相當熱烈，也讓小朋友們感受到大哥哥大姐姐們的疼惜之情。

而負責籌備活動的實習旅心輔官張家豪表示，這是第3次參加如此有意義的活動，尤其在軍人節前夕，能將軍校生活潑快樂的氣氛分享給孩子們，內心感到非常高興，希望藉此活動可以拋磚引玉，讓更多人知道國軍總是默默支持國家、愛護百姓，而這顆充滿「愛」的種子，也可以深植在每位學弟妹及國家未來的主人翁身上。

荊元宇表示，參加此次活動，對於提升國軍榮譽形象，展現社會對軍人的支持與認同是一次難得的機會，同時也是給學生一次身教代替言教的學習，相信這群學生未來一定更能體會「榮譽在我心」的驕傲。

(中時 )