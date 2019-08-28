一芳水果茶深陷一國兩制風暴，部分加盟主生意大受影響，總公司墨力國際集團推出為期14天的「買一送一」促銷，9月9日至10月31更將進行週年慶行銷活動，將送出100輛國產電動機車，以挽救下滑業績。此外墨力也將在明日公開「品管檢驗室」，證明100％使用台灣茶葉，並與加盟主溝通下半年度的推廣專案。

墨力國際集團今天發出聲明指出，一芳水果茶在8月初發生偶發事件後，創辦人柯梓凱和公司高階主管就積極開會討論，決定進行一系列的行銷推廣計劃，以示對加盟主的大力支持，總金額達3、4千萬新台幣，包括提撥千萬以上推廣專案及外送平台上架費補助等。

此外，9月9日至10月31日4週年慶行銷活動，並預計送出100台國產電動機車，年底也將推出大型聯名活動，希望與加盟主共同將台灣好茶與消費者分享。

墨力國際集團指出，一芳水果茶創辦人柯梓凱，從台中市豐原區廟東的小攤車創業，完全理解加盟夥伴此刻的心情，新聞發生至今，總公司加強與加盟夥伴溝通討論，每週都主動積極與加盟主面對面交流，總經理與營運主管更必須聆聽每位加盟主的心聲，並予以回應。

墨力國際強調，這兩天，一芳也收到許多加盟主的鼓勵與聲援，一芳很感激，一芳更珍惜目前許多一芳水果茶加盟主 一路以來願意與我們同心協力，相信品牌、支持品牌。

(中時 )