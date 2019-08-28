守護台灣藝術資產，順天堂藥廠創辦人許鴻源及其夫人許林碖創立的美國爾灣順天美術館，將652件館藏作品無償捐贈給文化部，這些作品日前運返台灣，並於28日在國美館舉辦開箱儀式。文化部長鄭麗君讚許許鴻源40多年來收藏台灣藝術作品的壯舉，並強調國家將接手承擔、盼建立完整台灣美術史。

在工作人員依流程開箱後，一幅幅代表台灣在地藝術家的創作呈現眼前，美國爾灣順天美術館董事長許照信並將一幅藝術家廖繼春的創作親手交給鄭麗君，象徵652件館藏全部捐給文化部。鄭麗君強調，這是令人感動的一刻，讓台灣藝術史重建工作跨出一大步。

「站在自己的土地，卻對自己的一切那麼陌生！」鄭麗君指出，年輕時就曾自覺像個故鄉的異鄉人，接任文化部長時便決定「要讓台灣人更了解自己的歷史與價值」，就此開啟重建藝術史計畫，3年來以前瞻基礎建設的特別預算，要重建台灣人心靈的歷史，未來更將加緊腳步。

鄭麗君讚許許鴻源夫婦的遠見，她說，許鴻源從1979年開始收藏日治時代到當代重要藝術家畫作，早在40多年前就預約了重建工程，台灣這塊土地上有許多藝術家，他們的創作留給後人時代的精神與藝術的資產，看著這些作品宛如透過藝術家的眼睛、畫筆與心靈，重新經歷台灣人經歷過的生活。

美國爾灣順天美術館館長陳飛龍表示，652件館藏作品不只是收藏，更是「愛的故事」，希望透過這些創作打開台灣人心內的窗，找到屬於台灣的光。

652件館藏包含藝術家陳澄波、廖繼春、李梅樹及謝里法、廖修平、薛保瑕等人，橫跨台灣美術運動脈絡，更是台灣美術史上各時期的重要藝術家。鄭麗君強調，明年上半年就將舉辦專題展，未來，文化部更將從組織、建立典藏體系及深入研究、策展等面向，持續建立台灣美術史的基礎工程。

(中時 )