台中李姓、林姓男子3年前到遊樂場玩電動機台，同在場中的吳姓男子未經李男同意、竟任意操作李男機台，引發李不滿，3人發生衝突，林男一怒之下揮拳打吳男臉、導致吳頭部撞地死亡，台中地院依傷害致死罪判林男7年6月，李男則被依妨害自由做判拘役30日。

判決指出，2017年10月23日晚間，李姓男子（52歲）與林姓男子（62歲）相約到公園路一家遊樂場玩遊戲機台，期間，吳姓男子未獲得2人同意即玩起李男還沒玩完的機台，引發林、李不滿，要求吳男必須道歉並賠償機台分數，但吳男只道歉、不做賠償。

李、林不滿吳男不願賠償，竟直接將吳強拉到店外、要求他交出手中的代幣卻遭拒，林男心生氣憤，竟直接揮拳打向吳男臉部，導致吳跌倒在地且頭部著地，最後吳因顱骨骨折、顱內出血及硬腦膜下出血，急救後不治。

林男出庭時辯稱，是因對方偷玩機台且態度不好，才會氣憤之下出手，屬於「出於義憤傷害致死罪」。但合議庭認為，雙方當時在爭執如何賠償電玩分數，再比對2人體型為林男較壯碩，林男不滿可以言語反駁、不須出手打人，依傷害致死罪判他7年6月，可上訴。

(中時 )