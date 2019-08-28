奧地利林茲國家劇院舞團首席舞者安德蕾莎‧宮理(Andressa MIYAZATO)。(大觀國際藝術節提供)

旅法古琴演奏家游麗玉。(大觀國際藝術節提供)

古琴、當代音樂及首席舞者的曼妙舞姿，匯集成了作品《末日之花》，共同演繹出跨文化的新風貌。旅法古琴演奏家游麗玉，與法國知名陽光劇團音樂總監尚–賈克‧勒梅特(Jean-Jacques LEMÊTRE)及奧地利林茲國家劇院舞團首席舞者安德蕾莎‧宮理(Andressa MIYAZATO)，集結三方推出《末日之花》，展現跨國界文化交融。

《末日之花》將於大觀國際藝術節中首演，總策展人陳志誠表示，古琴乍聽下雖然傳統，但在這部作品中，古琴的作曲演奏都是極為創新的，尚–賈克的樂器則會帶來不一樣的野性，「他的樂器都是手工製作，工作室也都是布滿各式的皮件，演奏起來像是野獸一樣，完全沒有侷限，也因此可以期待兩種音樂相遇後的火花。」

尚–賈克為當代音樂及劇場界的國際大師，以狂野不羈的形象著名，與陽光劇團合作三十餘年，奠定了陽光劇團的劇場音樂風格，最特別的是，他能夠自己打造多樣獨特性樂器。陳志誠也提到，陽光劇團讓人心生嚮往的便是他們自給自足的創作空間，舉凡是飲食、樂器、佈景，劇團都不假他人之手，是陽光劇團的知名特色。

而安德蕾莎在今年7月也曾來台，演出舞作《新娘妝》中年老的母親一角，豐沛感情與肢體令不少劇迷留下深刻印象。安德蕾莎也曾在具聲望的舞蹈資訊平台「舞聯網」(Tanznetz.de)獲得「2017年度最佳舞者」的提名。演出古琴的游麗玉則是多次於陽光劇團轉場晚會演出，更與尚–賈克一同合組樂集，鑽研古琴與西方音樂的即興創作。

《末日之花》演奏曲目將分為三部，分別是《莫名之島》、《自由》及《末日之花》。以安德蕾莎的現代舞，藉以表達被「慣性」物化的女性身體吶喊，也以傳統音樂及現代音樂的交織，追尋時代新聲響的即興。

陳志誠表示，能夠邀請到《末日之花》的演出陣容，多歸於多年前與法國陽光劇團所累積的好交情，對於演出感到很期待，安德蕾莎為了《末日之花》，已經開始展開排練。而在大觀國際藝術節中，素有「當代第一美笛」之稱的加拿大長笛旅人演奏家雷恩‧寇伯(Ron Korb)也將登台演出曲目《世界咖啡館》，與聽眾一同以音樂遊歷全球。

(中時 )